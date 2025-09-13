Ценности
16:47, 13 сентября 2025

Жена Джастина Бибера опубликовала фото в купальнике с декольте до пупка

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в купальнике с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена певца Джастина Бибера предстала на размещенном снимке в черном слитном купальнике с декольте до пупка. При этом звезда распустила русые волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В руках она держала телефон с чехлом, в котором был закреплен блеск для губ бренда Rhode.

Ранее в сентябре жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье для рекламы. Манекенщица позировала в сером комплекте нижнего белья, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

    Все новости