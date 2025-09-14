Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи»

Тысячи пользователей смартфонов пожаловались на поломки после обновления Android

Смартфоны массово превращаются в «кирпичи» после очередного обновления Android. На такую проблемы жалуются тысячи пользователей, передает Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, поломки у обладателей моделей Google Pixel 8, 9, 10 и 10 pro возникли после обновления Android 16 QPR1, которое вышло 3 сентября. После установки обновления, по словам пользователей, на экране мобильного появляется белый шум, а во время съемки видео камера искажает картинку. Кроме того, обновление опустошает галерею, нарушает работу банковских приложений и Bluetooth, из-за чего не подключаются смарт-часы и наушники. В худшем случае телефон вовсе не реагирует на кнопку включения.

Иногда реанимировать телефон помогает обычная перезагрузка либо откат до предыдущей версии через системные настройки. Сервисные центры оценивают ремонт устройства в сумму около 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о срочном выпуске обновления для iPhone 12 по требованиям властей Евросоюза. О повышенном электромагнитном излучении от смартфона стало известно еще в 2023 году, когда его продажи запретили во Франции.