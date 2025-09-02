Наука и техника
iPhone получит срочное обновление из-за опасного излучения

Apple выпустит обновление для iPhone 12 в ЕС из-за опасного излучения
Фото: LUCY NICHOLSON / Reuters

Корпорация Apple выпустит срочное обновление для iPhone 12 из-за требований властей Евросоюза (ЕС). На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

В сентябре 2023 года Франция на месяц запрещала продажи iPhone 12 из-за того, что местный регулятор назвал смартфон источником повышенного электромагнитного излучения. Спустя два года к требованиям французского агентства ANFR, осуществляющего контроль за радиочастотами в стране, прислушались в ЕС.

Тогда Apple выпустила для iPhone, который вышел в 2020 году, обновление, которое снижало уровень электромагнитного излучения. В начале осени официальный Брюссель признал iPhone не соответствующим санитарным нормам и потребовал от американской компании распространить такое же обновление на территории всех стран ЕС.

В Apple опровергли, что указанный смартфон может навредить здоровью пользователей, но согласились сотрудничать с властями. «Мы по-прежнему не согласны с подходом ANFR к тестированию, но уважаем решение Европейской комиссии (ЕК)», — заключили в корпорации. Обновление должно быть развернуто в ближайшие недели.

В конце лета корпорация Apple признала устаревшим 11-дюймовый MacBook Air. Портативный компьютер вышел в 2015 году.

