Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:31, 14 сентября 2025Из жизни

Над латиноамериканской страной пролетел метеор

В небе над Аргентиной сгорел крупный метеор
Виктория Клабукова

Фото: NOAA/GOES-East, RAMMB/CIRA

В небе над Аргентиной пролетел крупный метеор. Об этом сообщает агентство The Watchers.

Огненный шар заметили над городом Хенераль Ача в провинции Ла-Пампа в субботу, 13 сентября. Метеор вошел в атмосферу Земли и пронесся на высоте 22,8 километра, оставив после себя длинный светящийся хвост, который не пропадал в течение нескольких минут. Явление сопровождалось хлопком, как от взрыва, и некоторой вибрацией. По оценкам Центра изучения околоземных объектов НАСА, метеор высвободил энергию, эквивалентную 0,38 килотонны тротила. Также явление наблюдали в Баия-Бланке и Пуэрто-Мадрине. Всего четыре дня назад метеор видели в небе над Бразилией.

Ранее появились кадры «кровавой луны» над Москвой. Лунное затмение произошло в ночь на 8 сентября. Красновато-медный цвет Луна приобрела в момент вхождения в конус тени Земли, когда солнечные лучи, преломившись в атмосфере, подкрасили спутник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Трамп раскрыл отношение умных людей к нему

    В МВД заявили о пресечении попытки оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

    Перешедший в «Зенит» бразилец захотел покинуть Россию

    Американский телеведущий предложил бороться с бездомными с помощью смертельных инъекций

    Мотоциклист врезался в корову и не пережил столкновения

    Около десяти терактов с помощью БПЛА на выборах предотвратили

    Российский борец выиграл чемпионат мира

    Во Франции увидели одержимость Макрона Путиным

    В Польше сняли ролик с техникой НАТО под переделанный российский хит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости