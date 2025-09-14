Украинский депутат рассказал о признании в Европе вины НАТО в украинском кризисе

Депутат Рады Дмитрук: В ЕС начали признавать вину НАТО в кризисе на Украине

Лидеры государств — участниц Европейского союза начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине. Об этом в Telegram-канале заявил бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, европейские лидеры уже открыто говорят о том, что Россия не стремилась нападать на Украину и не испытывала вражды по отношению к ней.

«Войну навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в миллионы жизней, ошибки НАТО», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и страны Запада получают от конфликта на Украине опыт ведения современной войны, напрямую в ней не участвуя.

