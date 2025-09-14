Сообщение о дважды проголосовавшем за себя Хинштейне оказалось фейком

Сообщение о дважды проголосовавшем за себя Хинштейне — фейк

В соцсетях появился фейк о том, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн якобы дважды проголосовал за себя — в Москве и Курске. В доказательство автор вброса приводит две новости: о том, что политик посетил избирательный участок на станции метро «Курская» в Москве, и том, что он проголосовал на избирательном участке в Курске.

Хинштейн действительно посетил в Москве избирательный участок на станции «Курская». Об этом он сам сообщил в своих соцсетях. Однако нет никаких фактов, которые бы указывали на то, что в столице он проголосовал. Фотографий, которые бы это подтверждали, в сети также нет.

Сам Хинштейн выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и столичному правительству за поддержку инициативы и создание 14 специальных избирательных участков для иногородних граждан. Он отметил высокую активность избирателей с самого утра.

Проголосовал Хинштейн только 14 сентября на избирательном участке №86 областного центра. Об этом сообщили РИА Новости.

Информация о том, что Хинштейн якобы дважды проголосовал на выборах, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».