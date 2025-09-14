Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:11, 14 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение о дважды проголосовавшем за себя Хинштейне оказалось фейком

Сообщение о дважды проголосовавшем за себя Хинштейне — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В соцсетях появился фейк о том, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн якобы дважды проголосовал за себя — в Москве и Курске. В доказательство автор вброса приводит две новости: о том, что политик посетил избирательный участок на станции метро «Курская» в Москве, и том, что он проголосовал на избирательном участке в Курске.

Хинштейн действительно посетил в Москве избирательный участок на станции «Курская». Об этом он сам сообщил в своих соцсетях. Однако нет никаких фактов, которые бы указывали на то, что в столице он проголосовал. Фотографий, которые бы это подтверждали, в сети также нет.

Сам Хинштейн выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и столичному правительству за поддержку инициативы и создание 14 специальных избирательных участков для иногородних граждан. Он отметил высокую активность избирателей с самого утра.

Проголосовал Хинштейн только 14 сентября на избирательном участке №86 областного центра. Об этом сообщили РИА Новости.

Информация о том, что Хинштейн якобы дважды проголосовал на выборах, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

    Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

    Число жертв «революции зумеров» увеличилось

    Уехавшая в США звезда «Кухни» заработает миллионы рублей на курсах актерского мастерства

    Россиянам назвали три самых выгодных способа инвестирования сбережений

    Крокодил утащил престарелого мужчину

    Памфилова назвала число проголосовавших на выборах россиян

    Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи»

    Украинского порноактера не смогли депортировать из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости