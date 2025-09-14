Спорт
11:54, 14 сентября 2025Спорт

Кроуфорд оценил победу над Альваресом и статус абсолютного чемпиона мира

Боксер Теренс Кроуфорд о победе над Альваресом: Канело больше нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американский боксер Теренс Кроуфорд оценил победу над мексиканцем Саулем Альваресом и статус чемпиона мира во втором среднем весе. Трансляцию вел Netflix.

«Канело больше нет. Теперь я лицо бокса. Я лучший боец в мире вне весовой категории», — заявил спортсмен. При этом он подчеркнул, что Альварес — великий чемпион и сильный соперник.

Поединок прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Также ему вручили первый в истории перстень WBC абсолютного чемпиона мира.

Это пятая весовая категория, в которой Кроуфорд завоевал титул: ранее он был чемпионом в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весе, а в полусреднем и первом полусреднем становился абсолютным чемпионом.

    Все новости