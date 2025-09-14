Долги уехавшего из России рэпера Лигалайза подсчитали

Уехавший из России рэпер Лигалайз оставил долги почти на полмиллиона рублей

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом), покинув Россию, оставил долги почти на полмиллиона рублей. Такую сумму ТАСС назвали в силовых органах.

Согласно источнику агентства, общая сумма задолженности превышает 460 тысяч рублей. Часть средств подлежит принудительному взысканию, отметили правоохранители. По информации ТАСС, в отношении артиста открыты шесть исполнительных производств. Два из них возбуждены на основании задолженности по кредитам и исполнительным сборам в размере 113 тысяч и 2 тысяч рублей. Кроме того, с исполнителя взыскивают штраф по статье об иноагентах суммой 50 тысяч рублей. Три исполнительных производства по налоговым долгам уже были закрыты. Сумма по этим производствам приближалась к 292 тысячам рублей.

Рэп-исполнитель получил иноагентский статус в 2024 году. Годом ранее он выпустил клип «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!», чем вызвал негодование активистов движения «Зов народа». По их словам, видео и текст песни дискредитировали Вооруженные силы России.

Ранее долги на 240 тысяч рублей по кредитам и налогам нашли у певца Шарлота.