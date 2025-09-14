ВСУ протянули колючую проволоку в трубопроводе, чтобы помешать продвижению ВС РФ

После данных о том, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России успешно повторили суджанскую операцию «Поток» в районе Купянска Харьковской области, на Украине задумались о том, как помешать российским бойцам передвигаться по трубам. О способе, который придумали ВСУ, сообщает агентство УНИАН в Telegram.

По информации издания, украинские военнослужащие протянули по трубам, по которым россияне заходили в Купянск, колючую проволоку. Соответствующие данные были подкреплены видеозаписью. На ней изнутри показана труба, виден вентиль, белый мешок и кольца колючей проволоки.

Вечером 12 сентября появилась информация о том, что бойцы Российской армии смогли повторить операцию «Поток». Военные вновь использовали трубопровод, на этот раз для наступления на Купянск. Они зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и в течение четырех дней с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до окраин Купянска.

Украинское издание «Страна» спрогнозировало ответ ВСУ на повторение Россией операции «Поток». Журналисты предположили, что украинское командование может пойти по стандартному сценарию — перебросить на данное направление резервы для остановки дальнейшего продвижения ВС РФ.