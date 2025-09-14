Мир
На Западе заявили об осознании Польшей истинной сущности НАТО

Kurier: Польша осознала слабость НАТО после инцидента с дронами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша после инцидента с дронами на своей территории осознала истинную сущность НАТО, а именно его слабость. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

«Внутри страны этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны [НАТО]», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Польше давно хотят создания системы защиты от беспилотников вдоль восточного фланга НАТО, однако пока ни одна страна альянса не захотела взять на себя реализацию данного проекта. При этом польская система защиты от беспилотников SKYctrl едва работает и часто вовсе не видит дроны, подчеркивает газета.

Ранее киевский политолог Виталий Портников посетовал на планы НАТО усилить свою противовоздушную оборону (ПВО). «Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины», — подчеркнул он.

