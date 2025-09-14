Мир
00:53, 14 сентября 2025Мир

В Пентагоне высказались о «празднующих» убийство Кирка

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Армия США будет проявлять нулевую терпимость к тем военным в ее рядах, кто позитивно или с иронией воспринял убийство американского активиста Чарли Кирка, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал слова корреспондента Daily Caller Уоллеса Уайта о том, что Вооруженные силы (ВС) США отстранили от службы офицера запаса за «ликование по поводу убийства Чарли Кирка».

«В Пентагоне нулевая терпимость к тем, кто празднует или высмеивает убийство соотечественников», — высказался Парнелл.

Соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен в среду, 10 сентября.

    Все новости