Подполковник сравнил инцидент в Польше с провокацией США в Тонкинском заливе

Инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши напоминает провокацию США в Тонкинском заливе, об этом заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, пишет ТАСС.
Он сравнил инцидент в Польше с провокацией США в Тонкинском заливе в 1964 году, которая послужила предлогом для вторжения во Вьетнам. Он напомнил: Варшава считает, что упавшие дроны были якобы произведены в РФ, при этом не могут привести ни одного подтверждения.
«Учитывая массовое использование таких дронов на Украине, не исключено, что последние извлекали, ремонтировали и затем использовали такие дроны», — отметил он.
В ночь на 10 сентября неопознанные дроны влетели в польское воздушное пространство. Было зафиксировано 19 беспилотников.