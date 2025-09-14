Полиция запретила людям возвращаться в квартиры после взрыва в баре в Мадриде

Жильцы домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где прогремел взрыв в баре, не пускают в их квартиры. Полицейские сообщают, что существует угроза обрушения здания, передает РИА Новости.

«Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте», — поделился сотрудник полиции. Пока жильцы будут отсутствовать, специалисты проверят всю конструкцию. Им позволят вернуться, когда появится уверенность в том, что это безопасно.

По предварительным данным, взрыв в центре Мадрида произошел из-за утечки газа.

О взрыве стало известно 13 сентября. Пострадали минимум 25 человек.