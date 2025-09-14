Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 13 сентября 2025Мир

Полиция запретила людям возвращаться в квартиры после взрыва в баре в Мадриде

Полиция запретила людям возвращаться в квартиры после взрыва в баре в Мадриде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жильцы домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где прогремел взрыв в баре, не пускают в их квартиры. Полицейские сообщают, что существует угроза обрушения здания, передает РИА Новости.

«Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте», — поделился сотрудник полиции. Пока жильцы будут отсутствовать, специалисты проверят всю конструкцию. Им позволят вернуться, когда появится уверенность в том, что это безопасно.

По предварительным данным, взрыв в центре Мадрида произошел из-за утечки газа.

О взрыве стало известно 13 сентября. Пострадали минимум 25 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Глава МВД Британии Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне

    Видевший гибель военных офицер ВСУ объявил их пропавшими без вести

    На Украине раскрыли необходимую для борьбы с Россией в 2026 году сумму

    Нетаньяху странно прокомментировал удары Израиля по Катару

    Стало известно о штурме ВС России позиций ВСУ на окраине Константиновки

    Опубликованы кадры взятия Новониколаевки

    В ДТП в российском регионе погибли два человека

    В США оценили реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Политолог рассказал о причине демонстраций в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости