Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 14 сентября 2025Мир

Польша не нашла нарушений воздушного пространства страны

Армия Польши не обнаружила нарушения воздушного пространства страны
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belovodchenko Anton / Shutterstock / Fotodom  

Польша не нашла подтверждений возможного нарушения воздушного пространства страны, о чем сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Там отметили, что приняли «возможные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении» из-за военной активности 13 сентября. «Предпринятые действия не подтвердили показания наших систем и, следовательно, не подтвердили факта нарушения воздушного пространства Польши», — указали военные.

Командование пояснило, что подобные показания могли быть связаны с погодными условиями, но потребовали нашей реакции из-за наличия объектов вблизи нашей границы.

Ранее министр обороны Румынии Йонуц Моштяну раскрыл подробности инцидента с беспилотником. По его словам, БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны и, возможно, принадлежащий России, не был сбит. «Радары обнаружили его и показали, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись в воздух и увидели его, они были близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, но в какой-то момент он улетел в сторону Украины», — высказался он.

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве обвинили в случившемся РФ. Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

    Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

    Число жертв «революции зумеров» увеличилось

    Уехавшая в США звезда «Кухни» заработает миллионы рублей на курсах актерского мастерства

    Россиянам назвали три самых выгодных способа инвестирования сбережений

    Крокодил утащил престарелого мужчину

    Памфилова назвала число проголосовавших на выборах россиян

    Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи»

    Украинского порноактера не смогли депортировать из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости