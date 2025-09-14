NC: Речь Небензи на заседании Совбеза ООН по инциденту с БПЛА возмутила Польшу

Речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета безопасности ООН по инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории Польши от 12 сентября возмутила представителей Варшавы. Об этом пишет польский журнал Najwyższy Czas (NC).

Издание пишет, что Польша обвинила Небензю во лжи. «Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — отмечается в сообщении СМИ.

В ночь с 9 на 10 сентября сообщалось о пересечении границы Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России отметили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.