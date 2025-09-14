Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 14 сентября 2025Мир

Президент Финляндии поспорил с Борисом Джонсоном в Киеве

Iltalehti: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор об Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб поспорил с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ходе встречи в Киеве. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Причиной спора стали гарантии безопасности для Украины. Стубб напомнил о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС), что Джонсон воспринял как личное оскорбление и упрекнул финского лидера в бездействии «коалиции желающих».

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», — сказал Стубб. «Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — ответил Джонсон.

Ранее президент Финляндии заявил, что за последнюю неделю провел с украинским лидером Владимиром Зеленским больше времени, чем со своей женой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Орловской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Погибли сотрудники Росгвардии

    Президент Финляндии поспорил с Борисом Джонсоном в Киеве

    СБУ объявила в розыск Валуева

    Жители Камчатки ощутили восемь из более 60 афтершоков и получили предупреждение о цунами

    В Госдуме рассказали о подготовке законопроекта о госпитальных школах

    В Ленинградской области сбили беспилотник

    Марочко рассказал о цели ВСУ отыграться на мирном населении из-за провала на фронте

    На Украине объявили в розыск журналиста Красовского

    Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

    Экономист рассказал об осовобождении одной выплаты от налога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости