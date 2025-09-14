Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, о чем говорится в соответствующем указе.

Отмечается, что Медведев награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности РФ». Награждение произошло в день 60-летия экс-президента РФ.

ТАСС подчеркивает, что теперь Медведев стал полным кавалером этого ордена. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Медведев был награжден в 2005 году, I степени — в 2015 году, и III степени — в 2020 году.