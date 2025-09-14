РИА Новости: ВСУ набирают пехотинцев при помощи особой схемы отбора

Киев вынужден набирать солдат в пехоту при помощи специальной схемы-ловушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Схема заключается в том, что сперва в СМИ распространяются объявления о наборе в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на различные специальности — от сантехников до элитных бойцов сил специальных операций. Однако перед тем, как попасть в желаемое подразделение, необходимо подписать контракт.

Сразу после того, как потенциальный военнослужащий это сделает, ему предстоит пройти собеседования или испытания на желаемую специальность, однако велик шанс, что доброволец их провалит, а в некоторых случаях должность оказывается занятой. «И вот тогда бедолаге прямая дорога в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет», — пояснил представитель силовых структур, добавив, что любые попытки это сделать будут расцениваться как дезертирство.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации на Украине стабилен и имеет тенденцию к росту.