Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 14 сентября 2025Наука и техника

Россия запустила на орбиту еще один спутник

Баканов: Россия запустила на орбиту еще один навигационный спутник «Глонасс»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил журналистам, что Россия в субботу, 13 сентября, вывела на орбиту еще один спутник навигационной системы «Глонасс». Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Баканов, за последние два дня удалось осуществить два космических запуска — с Байконура и Плесецка.

«Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс"», — заявил Баканов.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к МКС.

Всего корабль доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Во время антимигрантского протеста в Лондоне ранили 26 полицейских

    В России рассказали о попытках ВСУ атаковать на севере Константиновки

    Российская журналистка рассказала о последствиях протестов в Лондоне

    В Германии прокомментировали протесты в Лондоне

    В Пентагоне высказались о «празднующих» убийство Кирка

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    В Москве открылась инновационная достопримечательность

    Боярский впервые вышел на сцену после падения

    В России сделали вывод из протестов в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости