08:47, 14 сентября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с iPhone 17

Исследование Роскачества: Мошенники имитируют сайты, продающие iPhone 17
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото:Azulblue / Shutterstock / Fotodom  

Киберпреступники активизировались перед анонсом новых продуктов Apple, рассказали «Ленте.ру» в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты обнаружили десятки фишинговых сайтов, имитирующих популярные магазины техники и предлагающих предзаказ iPhone 17 по ценам, достигающим 500 тысяч рублей.

«Пользователи попадают на сайты через контекстную рекламу или спам-рассылки в мессенджерах, — объяснили исследователи. — Злоумышленники тщательно копируют дизайн и логотипы реальных магазинов, но используют домены с опечатками и подменой символов. Для "предзаказа" устройства требуется частичная предоплата. После сбора значительной суммы денег сайты прекращают работу, а контакты технической поддержки блокируют пользователей».

По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, только за последнюю неделю выявлено более 20 фейковых сайтов. Средний размер предоплаты, как выяснили исследователи, составляет от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от модификации устройства. В Роскачестве рекомендовали совершать покупки только на официальных сайтах и не переводить предоплату частным лицам или на счета микрофинансовых организаций.

«В случае если вы уже стали жертвой мошенников, необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки перевода, сохранить все скриншоты переписки и детали платежа, а также написать заявление через портал Госуслуг», — посоветовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в Братске 57-летняя россиянка перевела десять миллионов рублей мошенникам. Преступники называли себя представителями инвестиционной компании.

    Все новости