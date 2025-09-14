Россиян предупредили о серьезных последствиях сбора некоторых грибов

Профессор Староверова: Сбор некоторых грибов в РФ грозит лишением свободы

Российские законы запрещают сбор некоторых видов грибов — за нарушение может грозить штраф или даже лишение свободы. О серьезных последствиях россиян предупредила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова в интервью ТАСС.

«Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации. В некоторых случаях может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность», — сказала она.

По ее словам, за сбор особо ценных грибов статья 260.1 УК РФ предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. При этом за сбор грибов в национальных парках и заповедниках также может грозить штраф.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что выращивание некоторых грибов на дачах грозит россиянам серьезным наказанием. По ее словам, это касается грибов, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин.