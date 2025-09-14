Интернет и СМИ
Россиянам назвали основные каналы вербовки подростков в преступную деятельность

МВД: Чаще всего подростков вовлекают в преступную деятельность через Telegram
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Подростки и дети чаще всего вовлекаются вербовщиками в преступную деятельность при помощи закрытых каналов с вакансиями и ботов в Telegram. Об этом говорится в материалах МВД, передает ТАСС.

«Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют секретные чаты, анонимные группы с обсуждением "заработка", закрытые каналы с такими вакансиями как дропы, кладмены, симки, админы», — сказано в материалах.

Боты-вербовщики же представляют собой автоматизированных ботов, которые рассылают предложения «о работе». Помимо этого, мошенники выходят на подростков при помощи социальных сетей, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», форумов даркнета, игровых чатов и голосовых серверов по типу Discord.

Реже мошенники прибегают к поиску молодых «сотрудников» в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Signal.

