01:09, 14 сентября 2025

Российская журналистка рассказала о последствиях протестов в Лондоне

Российская журналистка сравнила протесты в Лондоне с началом гражданской войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российская журналистка Анна Жихарева рассказала «Известиям» о последствиях протестов в Лондоне.

«Полицейские кордоны в Лондоне в эти выходные — единственная возможность быть в безопасности. Такая стена помогает укрыться от уличного бунта, который по всем признакам напоминает начало гражданской войны», — заявила Жихарева.

Три миллиона человек вышли на субботнюю акцию в Лондоне против британского премьер-министра Кира Стармера и нелегальной иммиграции. Также стало известно, что правоохранительные органы Лондона арестовали девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.

