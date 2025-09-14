«Русская община» и ОМОН сорвали вечеринку в ночном клубе одного областного центра

В Мурманске ОМОН и «Русская община» сорвали вечеринку в ночном клубе

В Мурманске Отряд мобильный особого назначения (ОМОН) и «Русская община» сорвали вечеринку в одном из ночных клубов города. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на организаторов вечеринки Kraevsky Party.

По их словам, 13 сентября на их мероприятие пришли силовики с представителями «Русской общины». Они грозили арестами, заблокировали выходы, остановив музыку в заведении.

Организаторы утверждают, что силовики пришли по наводке организаторов соседней вечеринки. Сами же они опровергают эту информацию. Позже организатор Kraevsky Party удалил из своего канала посты о рейде силовиков, отказываясь давать комменатрии, подчеркивает издание.

Ранее депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что российские чиновники недовольны и раздражены деятельностью «Русской общины».