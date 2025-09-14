Интернет и СМИ
У «Ростелекома» зафиксировали сбой

Роскомнадзор зафиксировал сбой у «Ростелекома» в Единый день голосования
Евгения Наумова
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Роскомнадзор зафиксировал сбой у «Ростелекома» в Единый день голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александра Ижко.

«Фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», — сказал Ижко.

Он добавил, что специалисты «Ростелекома» в настоящий момент устраняют аварию.

Ранее 14 сентября стало известно о беспрецедентной атаке на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что всего было зафиксировано около 290 тысяч атак на портал комиссии.

Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. Граждане должны выбрать глав 21 субъекта Российской Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По последним данным, свои голоса уже отдали более 16 миллионов россиян.

