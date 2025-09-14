Памфилова назвала число проголосовавших на выборах россиян

Памфилова сообщила, что более 16 миллионов россиян проголосовали на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова раскрыла число россиян, которые проголосовали на выборах разного уровня. Ее слова передает ТАСС.

Памфилова сообщила, что более 16 миллионов россиян уже отдали свои голоса. Еще свыше 1,4 миллиона человек проголосовали дистанционно, уточнила глава ЦИК.

Ранее Памфилова высказалась о жалобах на выборах, подчеркнув, что их практически нет. Также она назвала количество фейков в ходе избирательных кампаний в регионах страны минимальным.

Перед этим Памфилова заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК. Утверждалось, что всего было зафиксировано около 290 тысяч атак на портал комиссии.

Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. Граждане должны выбрать глав 21 субъекта Российской Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.