Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:38, 14 сентября 2025Интернет и СМИ

Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

Памфилова сообщила, что на ресурсы ЦИК идет беспрецедентная атака
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России идет беспрецедентная атака. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета», — рассказала Памфилова.

По ее словам, всего было зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК. Более 300 атак было совершено на дистанционное электронное голосование, добавила глава комиссии.

Ранее Памфилова заявила, что в голосовании в регионах России приняли участие уже около 10 миллионов человек. Такую явку на выборах она назвала довольно приличной.

С 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. Он включает выборы глав 21 субъекта Российской Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

    Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

    Россиянин принял начальника за зверя и выстрелил в него

    Бывший посол России назвал гарантии безопасности для Украины опасной затеей

    Русскую кухню вытеснили в родной экономике

    Пять украинских беспилотников сбили утром над Россией

    Названа стоимость квартир в знаменитых сталинских высотках в Москве

    В Госдуме оценили отказ украинских гимнасток от участия в турнире из-за Мельниковой

    Стало известно о планах Украины и ЕС подписать обновленное торговое соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости