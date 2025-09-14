Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

Памфилова сообщила, что на ресурсы ЦИК идет беспрецедентная атака

На интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России идет беспрецедентная атака. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета», — рассказала Памфилова.

По ее словам, всего было зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК. Более 300 атак было совершено на дистанционное электронное голосование, добавила глава комиссии.

Ранее Памфилова заявила, что в голосовании в регионах России приняли участие уже около 10 миллионов человек. Такую явку на выборах она назвала довольно приличной.

С 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. Он включает выборы глав 21 субъекта Российской Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.