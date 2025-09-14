Глава ЦИК высказалась о жалобах на выборах

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что жалоб на выборах практически нет

Жалоб на выборах разного уровня в России практически нет. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Сегодня я не буду говорить о количестве жалоб, их практически нет», — заявила Памфилова. Она добавила, что информация об этом будет представлена после завершения выборов.

Также глава ЦИК высказалась о фейках в ходе избирательных кампаний в российских регионах. По ее словам, их количество минимально благодаря системной работе по постоянному мониторингу.

В качестве примера одного из таких фейков Памфилова привела случай в Севастополе, где местных жителей просили зарегистрироваться через специальный сайт и бот для участия в выборах. «Для участия в выборах не требуется какой-либо регистрации, (...) это конституционное право, сайты созданы для сбора личных данных севастопольцев украинскими мошенниками», — уточнила она.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК. Она рассказала, что всего было зафиксировано около 290 тысяч атак на портал комиссии.

Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. Он включает выборы глав 21 субъекта Российской Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.