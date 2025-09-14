Стали известны условия содержания подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемый в убийстве активиста Кирка Робинсон содержится в одиночной камере

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа, содержится в одиночной камере. Об этом сообщает Fox News.

«Робинсон помещен в одиночную камеру, чтобы мы могли пристально за ним следить», — говорится в сообщении правоохранителей. Отмечается, что подозреваемый будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра. Уточняется, что это может занять несколько дней.

Ранее были раскрыты детали о личности убийцы Кирка. Утверждается, что Робинсон был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последние годы сильно увлекся политикой. До этого сообщалось, что перед задержанием Робинсон признался в содеянном своему отцу, а тот рассказал властям.