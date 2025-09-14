Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 14 сентября 2025Мир

Стали известны условия содержания подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемый в убийстве активиста Кирка Робинсон содержится в одиночной камере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Utah Department of Public Safety / Reuters

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа, содержится в одиночной камере. Об этом сообщает Fox News.

«Робинсон помещен в одиночную камеру, чтобы мы могли пристально за ним следить», — говорится в сообщении правоохранителей. Отмечается, что подозреваемый будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра. Уточняется, что это может занять несколько дней.

Ранее были раскрыты детали о личности убийцы Кирка. Утверждается, что Робинсон был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последние годы сильно увлекся политикой. До этого сообщалось, что перед задержанием Робинсон признался в содеянном своему отцу, а тот рассказал властям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Стало известно о приближении российских военных к Северску

    Глава МИД Польши заявил об отсутствии желающих воевать с Россией

    Выборы в России сочли проходившими фактически в боевых условиях

    В Европе нарушат законы ради военного производства Украины

    Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании за 120 миллионов долларов

    Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

    На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

    ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

    Россиянин выместил злобу на самокаты и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости