Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:59, 14 сентября 2025Мир

Трамп раскрыл отношение умных людей к нему

Трамп заявил, что умные люди его не любят
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл отношение умных людей к нему. Видеозапись с речью американского лидера на эту тему опубликовало агентство УНИАН в Telegram.

«Умные люди не любят меня», — сказал Трамп, добавив, что этой категории людей также не нравится «то, о чем мы говорим».

Присутствовавшие смехом отреагировали на эти слова президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп перепутал Армению и Албанию. Это произошло в эфире телеканала Fox News. Примечательно, что американский лидер и ранее путал эти две страны.

Кроме того, незадолго до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Сенатор прокомментировал заявления Трампа о российской нефти

    В России завершился Единый день голосования

    Российские избирательные участки подверглись атаке дронов

    Спикер Палаты представителей США озвучил свою позицию по санкциям против России

    Российского посла вызвали в МИД Румынии после заявлений о беспилотниках

    Трамп раскрыл отношение умных людей к нему

    В МВД заявили о пресечении попытки оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

    Перешедший в «Зенит» бразилец захотел покинуть Россию

    Американский телеведущий предложил бороться с бездомными с помощью смертельных инъекций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости