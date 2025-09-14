Украинские власти прокомментировали раздавшиеся под Киевом взрывы

Киевская администрация: Взрывы в области не связаны с воздушной атакой

Власти прокомментировали раздавшиеся в украинской столице взрывы. Как сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram, громкие звуки не были связаны с воздушной атакой.

«Взрывы в области не связаны с воздушной атакой, цели не зафиксированы, тревога не объявлялась», — уточнили чиновники.

В администрации добавили, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнили, что именно произошло. Детали они пообещали раскрыть впоследствии.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 14 сентября ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе, расположенной в Киевской области.

Позднее «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявила об изменении маршрута движения поездов из-за повреждения объекта инфраструктуры под Киевом.

