В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец, он был госпитализирован 13 сентября в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец», — написал губернатор.

Клычков пообещал, что правительство региона окажет необходимую помощь семьям погибших.

Накануне в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Как сообщил губернатор региона, на месте происшествия были обнаружены взрывные устройства. Жертвами стали два сотрудника Росгвардии.

