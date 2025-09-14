Россия
В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец

Клычков: В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец

Фото: Pixabay

В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец, он был госпитализирован 13 сентября в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец», — написал губернатор.

Клычков пообещал, что правительство региона окажет необходимую помощь семьям погибших.

Накануне в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Как сообщил губернатор региона, на месте происшествия были обнаружены взрывные устройства. Жертвами стали два сотрудника Росгвардии.

