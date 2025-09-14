Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 14 сентября 2025Бывший СССР

В Киев прибыл министр обороны Эстонии

В Киеве прошла встреча Дениса Шмыгаля с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Украины встретился в Киеве с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Украинский министр подчеркнул, что Эстония остается одним из самых надежных союзников Украины, и поблагодарил ее народ и руководство за значительную поддержку.

На переговорах стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и участие Эстонии в международных проектах. Отдельно было отмечено лидерство Таллина в IT-коалиции, которая финансирует цифровизацию украинской армии, а также вклад эстонской стороны в подготовку украинских военных.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации Украины достаточен для восполнения потерь и формирования резервов. По его словам, за последний год мобилизационные процессы остаются стабильными и даже демонстрируют рост, что позволяет обеспечивать армию необходимым количеством личного состава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В европейском городе-побратиме Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

    Бывший чемпион мира по боксу умер в 46 лет

    МВД посоветовало не игнорировать один вид уведомлений

    По российским регионам ударили заморозки

    Соловьев обозначил для себя одно действие после победы России в СВО

    В Киев прибыл министр обороны Эстонии

    У обвиненного в отмывании денег военблогера нашли три автомобиля премиум-класса

    В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

    Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости