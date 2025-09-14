Бывший СССР
В Киевской области взорвались боеприпасы

В Киевской области боеприпасы сдетонировали при перевозке в поезде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В селе Калиновка Киевской области произошел взрыв — там сдетонировали боеприпасы, которые перевозили в поезде. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники.

«Взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль», — говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения получила контактная сеть, в результате произошла аварийная остановка поезда.

С места происшествия эвакуировали сотни пассажиров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что на Украине изменили маршрут движения поездов из-за повреждения инфраструктуры.

