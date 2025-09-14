В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

Песков: Расправа над Кирком является следствием поляризации общества в США

Расправа над американским консервативным активистом Чарли Кирком является следствием поляризации общества в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Там действительно определенная поляризация общества, которая, скажем так, в самых крайних своих проявлениях выливается вот в такие... [преступления]», — заявил Песков.

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Трамп намерен посетить церемонию прощания с Кирком.