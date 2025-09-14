В Ленобласти сошли с рельс три вагона товарного поезда

Дрозденко: В Лужском районе Ленобласти сошли с рельс три вагона товарного поезда

В Лужском районе Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного поезда, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Работают правоохранительные органы. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», — уточнил чиновник.

Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, предупредил Дрозденко.

Накануне в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, на месте происшествия были обнаружены взрывные устройства. Жертвами стали два сотрудника Росгвардии, еще один человек пострадал.