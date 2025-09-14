Россия
В Госдуме высказались об идее приравнять вейпы к наркотикам

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Amani A / Shutterstock / Fotodom  

Предложение приравнять вейпы к наркотикам избыточно, убежден зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее приравнять вейпы к наркотикам, чтобы увеличить ответственность за их продажу, предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По мнению Куринного, идея является откровенной глупостью, рассчитанной на то, чтобы привлечь дополнительное внимание к персоне автора.

«Действительно, некоторые из вейпов содержали в том числе марихуану в свое время, поэтому если это есть, если это будет доказано — то там и привлечение будет по наркотической статье. Если же речь идет об обычных вейпах табакосодержащих или нетабакосодержащих, то я считаю предложение избыточным», — поделился депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать вейпы.

При этом эксперты, обсуждая инициативу о запрете вейпов, напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья. В качестве альтернативой меры они назвали «умное регулирование» розничной торговли.

