В России прокомментировали возмущение Польши из-за речи Небензи об инциденте с БПЛА

Чепа: Поляков бесит, что не было громких заявлений из-за инцидента с БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Поляки ожидали громких заявлений и принятия каких-то действий в отношении России после инцидента с беспилотниками над территорией Польши, однако этого не последовало, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал возмущение Варшавы из-за речи постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я думаю, что те провокаторы, которые организовывали эти действия, рассчитывали на более широкий резонанс. Однако многие понимают бессмысленность этих действий. Поэтому отнеслись весьма скептически. Этот бесит поляков», — заметил Чепа.

Ранее стало известно, что речь Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории Польши возмутила представителей Варшавы. Отмечается, что польские политики не смогли ответить на аргументы, вместо этого осыпали Москву оскорблениями.

В ночь на 10 сентября стало известно, что дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников. Не приведя доказательств, Варшава обвинила в произошедшем Москву.

