В Госдуме рассказали о подготовке законопроекта о госпитальных школах

В России разрабатывается законопроект о госпитальных школах — для детей, которые проводят в стационаре более 21 дня. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.

По ее словам, подобные школы уже работают в отдельных регионах, но единых федеральных правил для их организации пока нет.

Буцкая добавила, что более 60 различных диагнозов требуют длительной терапии. При этом многие состояния не ограничивают подвижность ребенка, позволяя ему в стационаре осваивать школьную программу. «Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации», — подчеркнул он.

