Заявление о призыве к персоналу больницы в Брянске голосовать за Богомаза не подтвердилось

В Брянске опровергли сообщения о призыве голосовать за Богомаза

Информация о том, что персонал Брянской больницы № 1 призывают голосовать за действующего губернатора региона Александра Богомаза, не подтвердилась. Соответствующие публикации появились в соцсетях и Telegram-каналах.

Их авторы утверждают, что ради голосов в больницу привезли воду для лежачих больных. Публикации сопровождаются кадрами с бутылками, напоминающими упаковку натрия хлорида. На снимке при этом заметны элементы использования графического редактора. Так, слоган «Дела важнее слов» содержит обводку — это может указывать на то, что он был вставлен поверх шаблона с фамилией губернатора. Кроме того, текст на каждой наклейке имеет разное расположение и размеры.

Авторы также опубликовали фото с больничной дверью. В действительности снимок был сделан в августе 2018 года.

Главный врач больницы Евгений Киселев заявил, что информация об обеспечении больницы физраствором ради голосов на выборах не соответствует действительности. Он сообщил, что медучреждения региона обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».