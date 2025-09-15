15-летний британский актер стал самым молодым обладателем «Эмми»

15-летний британский актер Оуэн Купер стал самым молодым обладателем телевизионной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале «Переходный возраст» (Adolescence). Об этом пишет газета The Guardian.
В своей речи молодой артист назвал этот опыт сюрреалистичным. Проект Netflix, ставший вторым по количеству просмотров шоу за всю историю стримингового сервиса, победил в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», а также получил три награды за актерское мастерство.
Ранее сообщалось, что сериал с русским актером получил 23 номинации на «Эмми».
Британский мини-сериал «Переходный возраст» вышел в начале весны. Это социальная драма, в центре которой оказывается тринадцатилетний подросток, обвиненный в преступлении. Премьера состоялась 13 марта 2025 года — проекту потребовалось меньше недели, чтобы завоевать мировую популярность и вызывать бурные дискуссии в сети.