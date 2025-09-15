Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:52, 15 сентября 2025Ценности

53-летняя телезвезда раскрыла секрет идеальных откровенных фото

Телезвезда Лиза Сноудон посоветовала снимать откровенные фото в небольшой тени
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lisa_snowdon

Британская ведущая Лиза Сноудон показала фигуру в откровенном купальнике и раскрыла секрет идеальных фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в бикини, которое состояло из подчеркивающего грудь розового бандо и оранжевых плавок с завязками на талии. При этом она накинула на плечи розовый полупрозрачный халат и распустила волосы.

В описании к ролику телезвезда рассказала, как снять превосходное пляжное фото. «Найдите свой свет или тень. Яркое солнце, например, подчеркивает не самые красивые черты вашей фигуры. Особенно я это заметила, когда стала старше. Это видео я сняла в небольшой тени», — посоветовала она.

Ранее сообщалось, что популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден задрала ногу и едва не показала нижнее белье на камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Риски рецессии в России оценили

    Следствие приняло решение после обнаружения тела на месте взрыва в российском городе

    Назван лучший рацион для замедления старения мозга

    Москвич разгромил стоянку самокатов

    Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

    Суд встал на сторону заколовшей сожителя россиянки

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    На Украине объявили в розыск российского губернатора

    Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина рассказала о поисках сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости