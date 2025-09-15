53-летняя телезвезда раскрыла секрет идеальных откровенных фото

Телезвезда Лиза Сноудон посоветовала снимать откровенные фото в небольшой тени

Британская ведущая Лиза Сноудон показала фигуру в откровенном купальнике и раскрыла секрет идеальных фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в бикини, которое состояло из подчеркивающего грудь розового бандо и оранжевых плавок с завязками на талии. При этом она накинула на плечи розовый полупрозрачный халат и распустила волосы.

В описании к ролику телезвезда рассказала, как снять превосходное пляжное фото. «Найдите свой свет или тень. Яркое солнце, например, подчеркивает не самые красивые черты вашей фигуры. Особенно я это заметила, когда стала старше. Это видео я сняла в небольшой тени», — посоветовала она.

