Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:25, 15 сентября 2025Экономика

Акции главного конкурента Tesla обрушились

Bloomberg: Акции китайского производителя электрокаров BYD подешевели на 30 %
Вячеслав Агапов

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Акции китайского производителя электрокаров BYD подешевели на 30 процентов. Об обрушении стоимости ценных бумаг главного конкурента Tesla сообщает Bloomberg.

Падение цен объясняют потерей инвесторами веры в стратегию компании, направленной на получение максимальной выгоды за счет больших скидок, в то время как власти Китая борется с так называемой инволюцией, которая наносит ущерб отрасли.

«Хотя я считаю, что инвесторы сохраняют позитивный настрой в долгосрочной перспективе, агрессивная стратегия BYD по "захвату доли рынка за счет ценового давления" вызывает серьезные опасения. В краткосрочной перспективе это все равно должно негативно сказаться как на выручке, так и на прибыли», — пояснил Кевин Нет, глава отдела азиатских акций в Financiere de L Echiquier.

В июне прибыль компании уже упала на 30 процентов — впервые более чем за три года. Тем временем Пекин все активнее пытается обуздать чрезмерную конкуренцию, которая создает дефляционное давление и вредит международной репутации китайского производства.

В марте автогигант сообщал, что намерен продать 5,5 миллиона автомобилей к концу 2025 году, однако позднее цифры скорректировали сразу на 16 процентов, до 4,6 миллиона автомобилей. Компания столкнулась с давлением со стороны конкурентов — Geely Auto и Leapmotor.

Как отмечали ранее в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), именно конкуренция со стороны BYD помешала Tesla удержать лидирующие позиции на европейском рынке электрокаров. Если в июне 2024 года доля Tesla на рынке ЕС составляла 3,4 процента, то в начале лета этого года она опустилась до 2,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    Женщины раскрыли настоящее отношение к мужчинам маленького роста

    В Европе оценили возможность полного запрета на выдачу виз россиянам

    Акции главного конкурента Tesla обрушились

    Поиск школьницы помог сыщикам раскрыть дело о тройной расправе топором

    Мощный пожар в Москве сняли на видео

    Стало известно о вручении церковной награды собиравшему деньги для «Азова» священнику РПЦ

    Лагерь подготовки ВСУ назвали в честь легендарной крепости викингов

    Жених Тейлор Свифт появился на матче в облегающих шортах и вызвал споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости