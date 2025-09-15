«Это борьба с российским влиянием». США и Канада провели военные учения в стратегически важном регионе. Как это угрожает России?

Newsweek: США и Канада провели военные учения вблизи границ России

США и Канада устроили «демонстрацию силы» в Арктическом регионе вблизи российской границы, объяснив это «борьбой с влиянием» и якобы «растущими угрозами» со стороны Москвы и Пекина. Об этом пишет журнал Newsweek.

В частности, речь идет о военных учениях, которые вооруженные силы двух североамериканских государств провели с 3 по 5 сентября. По данным Пентагона, целью этой военной акции «было быстрое задействование двухнациональных сил» для противодействия якобы «возникающим угрозам в Арктике».

Военные учения прошли в Беринговом море, которое разделяет российский Дальний Восток и американскую Аляску. Эта стратегически важная зона служит воротами в Арктику через Берингов пролив

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Чего США хотят добиться военными учениями у берегов России?

Как отмечает журнал Newsweek, США в новой арктической стратегии выражают озабоченность из-за якобы «иностранного вредоносного влияния» России и Китая в регионе, призывая к наращиванию военного присутствия.

Арктика становится все более значимой зоной стратегического глобального соперничества Береговая охрана ВС США

Особые опасения у американских военных вызвало появление китайских исследовательских кораблей у берегов Аляски, которые курсировали в начале сентября. По их мнению, они могли выполнять разведывательные задачи.

Суда КНР также обвинили в якобы нарушении исключительной экономической зоны США, где имеет право на присутствие только флот страны.

По данным американского командования на Аляске, целью совместных военных учений была демонстрация возможности нанесения морских ударов вокруг арктического штата посредством развертывания американской авиации, включая малозаметные истребители F-35.

Соединенные Штаты и наши союзники по-прежнему готовы противостоять попыткам противника расширить свое влияние или военный потенциал в Западном полушарии и Арктическом регионе Кейс Каннингем глава командования ВС США на Аляске

Россия и США обсуждали сотрудничество в Арктике

Несмотря на действия американских военных, Россия обсуждала с Соединенными Штатами перспективы сотрудничества в Арктике и на Аляске. Об этом говорил российский лидер Владимир Путин, комментируя свои переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, которые состоялись в августе.

По словам главы государства, отечественные компании, в частности, «Новатэк», работающая в сфере сжижения природного газа, начали свою деятельность в Арктической зоне вместе с европейскими и азиатскими партнерами.

Мы обсуждаем с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске Владимир Путин президент России

Как Россия может ответить на военное присутствие США?

Как отметил ранее в интервью «Ленте.ру» кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач, России необходимо развивать Арктическое направление для обеспечения собственной военно-морской безопасности.

В частности, исследователь указал, что Москва сталкивается с важной географической проблемой: выход к пяти морям у нее разобщен. Как следствие, еще со времен Петра I России слишком дорого содержать полноценные силы на каждом морском театре.

Для обеспечения прочного положения России на Дальнем Востоке важно развивать Северный морской путь. Он связывает арктический и тихоокеанский театры, снижая общие расходы на поддержание отдельных флотов Александр Поливач ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

В качестве примера эксперт напомнил о русско-японской войне, которая шла с 1904 по 1905 годы и трагическом опыте Цусимского сражения, когда Россия была вынуждена долго отправлять эскадру из Балтийского моря на Дальний Восток.

Как следствие, Поливач добавил, что совместные военно-морские учения с Китаем и договор с Северной Кореей о стратегическом партнерстве позволяют получить дополнительную политическую поддержку на фоне напряженности в отношениях с США.

Это сигнал недружественным странам: наступить здесь России на пятки не получится Александр Поливач ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Фото: Al Drago / Reuters

США предлагали выкупить у России «ворота в Арктику»

Военные учения США и Канады прошли после неудачной попытки американских военных предложить получить полный контроль над «воротами» в Берингово море.

В частности, 28 июля подполковник американских вооруженных сил, служащий в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск в Эстонии Джеффри Фриц в статье для журнала Breaking Defense выдвинул идею выкупить у России Командорские острова вблизи Камчатки, чтобы полностью перекрыть Китаю морской доступ в Арктику.

За 15 миллиардов долларов предлагал подполковник Фриц выкупить у России Командорские острова

По его словам, Украина и Европейский союз выступили бы против, однако в долгосрочной перспективе это могло бы стать важным приобретением, как покупка Аляски в 1867 году.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев, подобная идея является грубым нарушением международного права и не отвечает национальным интересам России.

Даже если спекулировать на эту тему, то нам это абсолютно не нужно и не выгодно. С нашей стороны, в том числе у российских экспертов, не может быть никакой дискуссии по этому вопросу Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Кроме того, исследователь указал, что подчеркнуто антикитайский смысл таких затей не отвечает внешнеполитическим приоритетам России и несет ненужные риски.

Серьезные американские эксперты должны прекрасно понимать, что Китай — наш стратегический партнер и союзник. И когда делается такое откровенно антикитайское заявление, то это неприемлемо для нас Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН