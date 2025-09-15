Бывший СССР
Ариец покинул ВСУ

МВД Украины: Известный криминальный авторитет Ариец покинул ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Известный криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец самовольно покинул Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что Щегольков был мобилизован в ряды украинской армии в ноябре прошлого года.

«Уже через два дня Щегольков исчез из пункта приема особого состава (…) После чего ему объявили подозрение», — сказано в публикации.

Ариец вышел на свободу в 2023 году после нескольких тюремных сроков.

Ранее пленный украинский солдат Николай Ступко рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ. Всего в 2025 году зафиксировано 138 тысяч случаев самовольного оставления части.

