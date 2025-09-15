Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

Евродепутат Буда заявил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе

Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Девять точных выстрелов. В момент атаки я не был в машине. Единственная обстрелянная машина — моя, похоже, запланированные действия. Бельгийские службы работают», — говорится в публикации.

Евродепутат также опубликовал фото своей машины. На кадрах видно несколько царапин на стекле. Как утверждает сам Буда, для выстрелов использовалось пневматическое оружие.

