Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

Евродепутат Буда заявил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Девять точных выстрелов. В момент атаки я не был в машине. Единственная обстрелянная машина — моя, похоже, запланированные действия. Бельгийские службы работают», — говорится в публикации.

Евродепутат также опубликовал фото своей машины. На кадрах видно несколько царапин на стекле. Как утверждает сам Буда, для выстрелов использовалось пневматическое оружие.

В ночь на 10 сентября также стало известно, что неизвестные беспилотники пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего в небе было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

