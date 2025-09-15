Блогерша получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога

Блогерша Нельсон получила ожоги по всему лицу после посещения косметолога

Жительница Лос-Анджелеса Виктория Нельсон получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога Сони Дакар. Об этом она рассказала New York Post (NYP).

По ее словам, данного врача посещали такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лоуренс и Дженнифер Лопес. Однако после обращения юзерши к упомянутому специалисту, она получила многочисленные повреждения на коже.

Так, Нельсон продемонстрировала свой внешний вид после пилинга. На размещенном снимке видно, что на щеках и лбу женщины присутствуют большие пятна белого цвета. «Я увидела что-то похожее на белый крем или белый лосьон, но довольно быстро поняла, что на самом деле это моя кожа, просто обгоревшая», — посетовала блогерша.

В результате на консультации с косметологом во время периода восстановления юзерша потратила 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей по курсу на 2025 год). Однако внешний вид Нельсон не изменился в лучшую сторону, вследствие чего она обратилась к дерматологу. «Она была действительно озадачена, почему Соня [косметолог] сразу же не направила меня в ожоговое отделение или к пластическому хирургу, когда это произошло», — высказалась она.

Дерматолог порекомендовал пройти женщине шесть сеансов лазерной терапии стоимостью восемь тысяч долларов (639 тысяч рублей). Спустя два года лечения на лице Нельсон по-прежнему остались шрамы. «Я очень стесняюсь этого. Это первое, что я вижу, просыпаясь утром, и последнее, что я вижу перед сном», — заключила она.

В мае россиянка получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты. Жительница Курска Екатерина Конева рассказала, что процедуру криолиполиза стоимостью 15 тысяч рублей проводила косметолог Любовь Халина.

