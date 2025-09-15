Силовые структуры
09:22, 15 сентября 2025Силовые структуры

Бывшему главе «Титановой долины» в России отказали в смягчении приговора

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Артемий Кызласов (в центре)

Артемий Кызласов (в центре). Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался смягчить наказание бывшему гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову, осужденному на 10 лет за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Подсудимый просил заменить неотбытую часть приговора сроком 4 года 11 месяцев 14 дней на более мягкое наказание. На суде прокурор указал, что Кызласов не выплатил штраф в 13 миллионов рублей и допускал нарушения в период отбывания наказания. На этом основании осужденного оставили в колонии.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга за получение взятки приговорил Кызласова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастника — бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, отправили в колонию на восемь лет за посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в размере 10 миллионов рублей, пообещав не препятствовать приемке и оплате выполненных работ. Впоследствии бывший глава «Титановой долины» увеличил сумму на три миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Кызласова и Шилиманова 17 февраля 2020 года в Екатеринбурге в бизнес-центре «Высоцкий», когда они получили часть суммы в 2,5 миллиона рублей.

В августе 2020 Кызласов покинул должность гендиректора «Титановая долина». В ноябре того же года подсудимые частично признали свою вину.

    Все новости