06:30, 15 сентября 2025Наука и техника

Космический грузовой корабль Cygnus XL отправился к МКС

Космический грузовой корабль Cygnus XL вышел на орбиту и взял курс на МКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / Bill Ingalls / Reuters

Американский грузовой космический корабль Cygnus XL, стартовавший к Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что корабль взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Он доставит припасы на орбитальную станцию.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с Cygnus XL стартовала с космодрома во Флориде. Запуск был осуществлен в воскресенье, 14 сентября, в 18:11 по местному времени (15 сентября 01:11 по московскому времени).

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к МКС. Корабль доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

    Все новости