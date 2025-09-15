Доказана эффективность недооцененного средства от хронической боли

JAMA: Иглоукалывание является эффективным методом лечения боли в пояснице

Иглоукалывание признали безопасным и эффективным методом лечения хронической боли в пояснице у пожилых людей. К такому выводу пришли американские исследователи по итогам масштабного клинического испытания BackInAction, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 800 мужчин и женщин старше 65 лет, страдавших от болей в спине не менее трех месяцев. Одни получали стандартное лечение — медикаменты или физиотерапию, другие — до 15 сеансов иглоукалывания с возможностью продления курса. Уже через полгода пациенты из группы акупунктуры сообщили о меньших болевых ощущениях, улучшении физической активности и даже снижении уровня тревожности.

Ученые подчеркивают, что хроническая боль в спине — основная причина инвалидности в мире, а у пожилых пациентов особенно мало безопасных и эффективных способов терапии. По данным авторов, иглоукалывание оказалось сопоставимо по результатам с привычными методами лечения, но при этом показало более мягкий и устойчивый эффект.

Авторы отмечают, что серьезных побочных последствий у участников зафиксировано не было. По их мнению, расширение доступа к иглоукалыванию могло бы значительно улучшить качество жизни пожилых людей, живущих с хронической болью.

Ранее исследователи показали, что правильное питание может играть ключевую роль в облегчении хронической боли.